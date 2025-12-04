Ada Laporan Halangi Aktivitas Tambang, Tokoh Kendeng Gunretno Dipanggil Polda Jateng

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Aktivis Pegunungan Kendeng dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Gunretno, bakal mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah pada Kamis (4/12). Dia dipanggil penyidik buntut laporan dugaan penghalangan usaha tambang di Pati.

“Besok (hari ini) pukul 9,” ujarGunretno singkat pada Rabu (3/12).

Aduan tersebut dilayangkan oleh seseorang bernama Didik Setyo Utomo.

Namun, Polda Jawa Tengah belum membuka materi lengkap laporan. Pemanggilan langsung diarahkan kepada Gunretno sebagai pihak yang diduga terlibat dalam aksi penolakan tambang di Pati.

Plt Dirreskrimsus Polda Jateng AKBP Feria Kurniawan memastikan prosesnya masih berada di koridor penyelidikan awal.

“Masih ditindaklanjuti, baru tahap lidik,” kata Feria.

Nama Gunretno sudah lama melekat dengan pergerakan Kendeng.

Bersama jaringan warga, dia dikenal aktif menentang rencana industri tambang di kawasan karst yang selama ini menjadi sumber kehidupan petani. (jpnn)