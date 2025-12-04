JPNN.com

Kamis, 04 Desember 2025 – 09:47 WIB
Cuaca Jawa Tengah, Kamis (4/12), Hujan Merata di Semua Daerah - JPNN.com Jateng
Cuaca di Jawa Tengah hari ini, Kamis (4/12) ,hujan lebat mengintai sejumlah daerah. Ilustrasi. Ricardo/JPNN.com

jateng.jpnn.com, SEMARANG - BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang melaporkan cuaca Jawa Tengah pada Kamis (4/12).

Sebagian besar wilayah Jateng akan diguyur hujan dalam berbagai intensitas, mulai ringan–sedang hingga sedang–lebat disertai petir dan angin kencang.

Pagi hari diprakirakan berawan-hujan ringan, sementara periode siang hingga awal malam menjadi waktu paling krusial karena berpotensi hujan deras di banyak wilayah.

BMKG juga mengingatkan ancaman banjir, tanah longsor, puting beliung, sambaran petir, genangan air, hingga pohon tumbang.

Berikut kondisi cuaca hari ini di Jawa Tengah: 

Hujan Sedang-Lebat

  • Cilacap
  • Purwokerto (Kab. Banyumas)
  • Purbalingga
  • Banjarnegara
  • Kebumen
  • Purworejo
  • Wonosobo
  • Mungkid (Kab. Magelang)
  • Boyolali
  • Klaten
  • Sukoharjo
  • Karanganyar
  • Sragen
  • Grobogan
  • Rembang
  • Pati
  • Kudus
  • Jepara
  • Ungaran (Kab. Semarang)
  • Temanggung
  • Kendal
  • Batang
  • Kajen (Kab. Pekalongan)
  • Pemalang
  • Slawi (Kab. Tegal)
  • Brebes
  • Magelang (Kota)
  • Surakarta (Solo)
  • Salatiga
  • Pekalongan
  • Tegal (Kota)
  • Bumiayu
  • Majenang (Kab. Cilacap)
  • Banjarnegara
  • Batang 

Hujan Ringan-Sedang

  • Wonogiri
  • Blora
  • Demak
  • Semarang Kota
  • Pekalongan Kota
  • Ambarawa (Kab. Semarang)

Untuk Kota Semarang, cuaca diprediksi berawan di pagi hari, dan berubah menjadi hujan ringan–sedang pada sore hingga awal malam.

