Cuaca Jawa Tengah, Kamis (4/12), Hujan Merata di Semua Daerah

jateng.jpnn.com, SEMARANG - BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang melaporkan cuaca Jawa Tengah pada Kamis (4/12).

Sebagian besar wilayah Jateng akan diguyur hujan dalam berbagai intensitas, mulai ringan–sedang hingga sedang–lebat disertai petir dan angin kencang.

Pagi hari diprakirakan berawan-hujan ringan, sementara periode siang hingga awal malam menjadi waktu paling krusial karena berpotensi hujan deras di banyak wilayah.

BMKG juga mengingatkan ancaman banjir, tanah longsor, puting beliung, sambaran petir, genangan air, hingga pohon tumbang.

Berikut kondisi cuaca hari ini di Jawa Tengah:

Hujan Sedang-Lebat

Cilacap

Purwokerto (Kab. Banyumas)

Purbalingga

Banjarnegara

Kebumen

Purworejo

Wonosobo

Mungkid (Kab. Magelang)

Boyolali

Klaten

Sukoharjo

Karanganyar

Sragen

Grobogan

Rembang

Pati

Kudus

Jepara

Ungaran (Kab. Semarang)

Temanggung

Kendal

Batang

Kajen (Kab. Pekalongan)

Pemalang

Slawi (Kab. Tegal)

Brebes

Magelang (Kota)

Surakarta (Solo)

Salatiga

Pekalongan

Tegal (Kota)

Bumiayu

Majenang (Kab. Cilacap)

Banjarnegara

Batang

Hujan Ringan-Sedang

Wonogiri

Blora

Demak

Semarang Kota

Pekalongan Kota

Ambarawa (Kab. Semarang)

Untuk Kota Semarang, cuaca diprediksi berawan di pagi hari, dan berubah menjadi hujan ringan–sedang pada sore hingga awal malam.