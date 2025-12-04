JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Pipanisasi BBM Pengapon-Boyolali Ditargetkan Tuntas Desember 2025

Pipanisasi BBM Pengapon-Boyolali Ditargetkan Tuntas Desember 2025

Kamis, 04 Desember 2025 – 13:26 WIB
Pipanisasi BBM Pengapon-Boyolali Ditargetkan Tuntas Desember 2025 - JPNN.com Jateng
Progres pipanisasi BBM Pengapon-Boyolali di Desa Brumbung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. FOTO: Humas PGAS Solution.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pembangunan pipanisasi bahan bakar minyak (BBM) jalur Pengapon-Boyolali, Jawa Tengah (Jateng) dipastikan selesai pada Desember 2025. Progres konstruksi kini mencapai 95 persen.

Manajer Konstruksi Proyek PGAS Solution M. Yul Asnan menyampaikan bahwa pembangunan telah berlangsung sejak Juni 2023.

Pipa tersebut membentang sepanjang 81,5 kilometer dengan kedalaman rata-rata 2,5 meter, menghubungkan Terminal BBM Pengapon di Kota Semarang dengan Fuel Terminal Boyolali.

Baca Juga:

“Sudah 95 persen. Tersisa tiga titik yang kami targetkan selesai bulan Desember ini,” ujar Yul kepada JPNN.com, Kamis (4/12).

Tiga titik pekerjaan yang masih berjalan berada di Desa Brumbung dan Desa Kembangarum, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, serta Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.

Yul menjelaskan seluruh tahapan konstruksi didahului sosialisasi kepada masyarakat mulai tingkat RT hingga pemerintah daerah yang wilayahnya dilintasi pipanisasi. Jalur pipa ini melintas Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kecamatan Mranggen, hingga Kota Semarang.

Baca Juga:

Selama dua tahun pengerjaan, muncul beberapa dampak atau konsekuensi teknis akibat penggunaan metode horizontal directional drilling (HDD). Salah satunya adalah keluarnya material mirip lumpur ke permukaan ketika tekanan tanah mendorong campuran bentonite dan air dari proses pengeboran.

“Itu bukan lumpur berbahaya, melainkan bentonite, campuran air dan tanah liat hitam. Peristiwa ini disebut frac out dan tidak mengandung B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun, red),” kata Yul.

Pembangunan pipa BBM di Jateng hampir tuntas, distribusi solar dan pertalite akan lebih efisien.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   jateng boyolali semarang bbm pertamax pertalite pertamina solar PGN pgas solution

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU