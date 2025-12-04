Swiss-Belexpress Yogyakarta Hadirkan Paket Tahun Baru 'Stay & Dine', Siap Manjakan Tamu dengan Kuliner Nusantara

jateng.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menjelang pergantian tahun, Swiss-Belexpress Yogyakarta akan memanjakan tamunya dengan sebuah paket spesial yang dikemas hangat dan meriah.

Tahun ini, hotel yang berada di jantung Kota Yogyakarta tersebut menghadirkan Paket Tahun Baru bertema 'Stay & Dine', perpaduan antara kenyamanan menginap dan pesta kuliner khas Nusantara yang siap menemani malam menuju 2026.

Paket ini dirancang untuk siapa pun, baik pasangan yang ingin quality time, keluarga yang ingin merayakan malam tahun baru tanpa ribet, maupun wisatawan yang ingin mencari suasana baru di kota penuh budaya seperti Yogyakarta.

Promo spesial ini berlaku khusus tanggal 31 Desember, dengan harga Rp1.350.000 net.

Tamu sudah mendapatkan 1 malam menginap untuk 2 orang, lengkap dengan sarapan untuk dua tamu, serta makan malam untuk 1 orang di Express Café Restaurant.

Bagi yang hanya ingin merasakan suasana malam tahun baru tanpa menginap, Swiss-Belexpress juga membuka opsi special dinner dengan harga Rp150.000 per orang.

Baca Juga: Paket Lengkap Wisata Jembatan Kaca Tinjomoyo Semarang Dibanderol Rp 250 Ribu

Yang membuat perayaan tahun baru di Swiss-Belexpress semakin menarik adalah konsep kuliner Nusantara yang dihadirkan dalam sajian makan malam.

Menu spesialnya menggoda, mulai dari kambing guling, papeda ikan kuah kuning yang kaya rasa khas Indonesia Timur, aneka jenang, jajanan pasar, berbagai penyetan, serta ragam minuman nusantara.