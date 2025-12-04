Semarang Jadi Magnet Industri Properti, INDEX 2025 Tampilkan 35 Brand Unggulan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pameran INDEX bertajuk Inspire Build Design menghadirkan 35 merek terkurasi dari sektor material bangunan, interior, hingga teknologi hunian modern.

Ajang ini digelar MitraPabrik.com sebagai upaya memperluas ekosistem desain dan konstruksi nasional, terutama di Jawa Tengah yang dinilai memiliki potensi pertumbuhan properti signifikan.

Managing Director MitraPabrik.com Antonius Yan Halim menyampaikan bahwa Semarang dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan karena merupakan pusat pengembangan hunian dan properti komersial di kawasan Jawa Tengah.

“Kami ingin membawa semangat kolaborasi dan inovasi. Semarang menjadi titik strategis karena potensi pasar propertinya sangat besar,” ujarnya pada pameran yang berlangsung di Hotel Aruss Semarang, Kamis (4/12).

INDEX Semarang 2025 dirancang sebagai platform interaktif yang mempertemukan produsen material, kontraktor, arsitek, desainer interior, hingga end-user.

Pameran ini menawarkan beragam solusi desain dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan modern di Jawa Tengah.

Salah satu peserta yang tampil dalam pameran tersebut adalah Fortress, merek pintu baja nasional.

Branch Manager Fortress Jateng Bambang Setiono mengatakan partisipasi perusahaan menjadi bentuk dukungan terhadap perkembangan industri arsitektur dan konstruksi di daerah.