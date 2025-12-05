JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini BPBD Cilacap Siaga Siklon Tropis, Warga Diminta Waspada Hadapi Ancaman Cuaca Ekstrem

BPBD Cilacap Siaga Siklon Tropis, Warga Diminta Waspada Hadapi Ancaman Cuaca Ekstrem

Jumat, 05 Desember 2025 – 08:25 WIB
BPBD Cilacap Siaga Siklon Tropis, Warga Diminta Waspada Hadapi Ancaman Cuaca Ekstrem - JPNN.com Jateng
Ilustrasi- Lokasi bencana tanah longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. FOTO: Humas BPBD Jateng.

jateng.jpnn.com, CILACAP - Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, bersiaga menghadapi ancaman siklon tropis yang berpotensi terbentuk di selatan Indonesia. Pemerintah daerah tak mau kecolongan. Segala lini digerakkan, dari sistem peringatan dini sampai edukasi warga di tingkat RT.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap Taryo mengatakan kesiapsiagaan ini merupakan tindak lanjut dari peringatan BMKG yang memantau peningkatan potensi siklon hingga Februari 2026.

"Pemerintah pusat dan daerah terus menyinkronkan informasi cuaca, memperbarui pemodelan, dan mengirim peringatan dini secara berkala," katanya, Kamis (4/12).

Baca Juga:

Dia menjelaskan BMKG, BNPB, Kemendagri, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kini berada dalam satu jalur koordinasi. Instruksinya jangan menunggu bencana datang dulu baru sibuk bersiap.

“Beberapa kali pemerintah pusat juga melakukan operasi modifikasi cuaca, termasuk saat longsor terjadi di Cilacap dan Banjarnegara. Tujuannya untuk menekan risiko hujan ekstrem,” katanya.

Di tingkat daerah, Pemkab Cilacap sudah menggelar rapat koordinasi penanggulangan bencana hidrometeorologi pada 2 Oktober 2025, kemudian apel kesiapsiagaan pada 4 November 2025.

Baca Juga:

Rencana kontingensi spesifik juga telah dipetakan, mulai dari kapasitas shelter, jalur evakuasi, sampai simulasi lapangan yang dilakukan secara berkala.

“Infrastruktur vital seperti drainase, tanggul, bendungan, jaringan listrik, dan telekomunikasi terus kami cek. Bila ada potensi kegagalan fungsi alat, langsung disiapkan mitigasinya,” ujar Taryo.

BPBD Kabupaten bersiaga menghadapi ancaman siklon tropis yang berpotensi terbentuk di selatan Indonesia.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   siklon tropis cuaca ekstrem bpbd cilacap cilacap

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU