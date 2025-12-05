BPBD Cilacap Siaga Siklon Tropis, Warga Diminta Waspada Hadapi Ancaman Cuaca Ekstrem

jateng.jpnn.com, CILACAP - Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, bersiaga menghadapi ancaman siklon tropis yang berpotensi terbentuk di selatan Indonesia. Pemerintah daerah tak mau kecolongan. Segala lini digerakkan, dari sistem peringatan dini sampai edukasi warga di tingkat RT.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap Taryo mengatakan kesiapsiagaan ini merupakan tindak lanjut dari peringatan BMKG yang memantau peningkatan potensi siklon hingga Februari 2026.

"Pemerintah pusat dan daerah terus menyinkronkan informasi cuaca, memperbarui pemodelan, dan mengirim peringatan dini secara berkala," katanya, Kamis (4/12).

Dia menjelaskan BMKG, BNPB, Kemendagri, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kini berada dalam satu jalur koordinasi. Instruksinya jangan menunggu bencana datang dulu baru sibuk bersiap.

“Beberapa kali pemerintah pusat juga melakukan operasi modifikasi cuaca, termasuk saat longsor terjadi di Cilacap dan Banjarnegara. Tujuannya untuk menekan risiko hujan ekstrem,” katanya.

Di tingkat daerah, Pemkab Cilacap sudah menggelar rapat koordinasi penanggulangan bencana hidrometeorologi pada 2 Oktober 2025, kemudian apel kesiapsiagaan pada 4 November 2025.

Rencana kontingensi spesifik juga telah dipetakan, mulai dari kapasitas shelter, jalur evakuasi, sampai simulasi lapangan yang dilakukan secara berkala.

“Infrastruktur vital seperti drainase, tanggul, bendungan, jaringan listrik, dan telekomunikasi terus kami cek. Bila ada potensi kegagalan fungsi alat, langsung disiapkan mitigasinya,” ujar Taryo.