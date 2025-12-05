Ada Penipu Mencatut Nama & Foto Wali Kota Semarang Melalui WhatsApp, Warga Diminta Waspada

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Warga Kota Semarang diminta waspada setelah muncul akun WhatsApp yang mencatut nama sekaligus foto Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng untuk meminta transfer uang.

Nomor yang digunakan tertera sebagai 0819-5851-3490 dan sudah mulai menghubungi sejumlah warga sejak awal Desember.

Pemerintah Kota Semarang menegaskan bahwa pesan tersebut adalah bentuk penipuan dan bukan berasal dari Wali Kota maupun jajaran resmi pemerintah.

Asisten Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Semarang Mukhamad Khadik mengatakan nomor tersebut hanya didaftarkan untuk keperluan WhatsApp sehingga tidak muncul di daftar kontak normal.

“Menurut laporan intelijen, nomor itu melakukan registrasi palsu. Karena hanya dipakai untuk WhatsApp, jika diblokir tidak akan tampil di kontak telepon biasa. Jadi masyarakat harus ekstra hati-hati,” ujar Khadik, Jumat (5/12).

Khadik menegaskan bahwa Wali Kota Semarang tidak pernah meminta dana, data pribadi, atau melakukan komunikasi pribadi untuk urusan bantuan finansial melalui pesan WhatsApp.

“Mohon abaikan pesan tersebut. Jangan dibalas, jangan ditanggapi, apalagi jika isinya permintaan uang,” tegasnya.

Dia juga meminta warga langsung memblokir nomor itu begitu menerima pesan mencurigakan dan tidak klik tautan apa pun yang dikirimkan.