Kecelakaan Maut di Semarang, WNA Tabrak 2 Pemotor, 1 Tewas

Jumat, 05 Desember 2025 – 15:07 WIB
Pengemudi mobil perempuan Warga Negara Asing (WNA) Tiongkok bernama Wu Lili. FOTO: Akun Instagram @kejadiansmg.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kecelakaan maut menewaskan seorang pemotor perempuan di Jalan Abdulrahman Saleh, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Rabu (3/12) malam. Insiden ini melibatkan pengemudi mobil perempuan berkebangsaan Tiongkok

Lokasi kejadian tepatnya tak jauh Burjo Kota 02, Semarang Barat sekitar pukul 22.00 WIB. Dalam insiden itu, warga negara asing (WNA) Tiongkok bernama Wu Lili menabrak dua pengendara sepeda motor.

Saksi mata Mardi menyebut Hyundai Creta yang dikemudikan Wu Lili diduga keluar jalur dan menghantam dua sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan.

Mobil tersebut melaju kencang dari arah selatan sebelum oleng dan menabrak dua pemotor.

“Motor itu sedang jalan, bukan berhenti. Jadi adu banteng. Mobilnya keluar dari marka, menabrak dua motor,” ujar Mardi.

Satu di antara korban bahkan terseret dan terjebak di kolong mobil selama lebih dari lima menit. Warga sekitar bersama pengendara lain mengangkat mobil tersebut untuk mengevakuasi korban.

“Kami angkat mobil ramai-ramai. Kondisi korban masih di kolong, itu yang kami utamakan,” kata Mardi

Di tengah kepanikan, Wu Lili keluar dari kendaraan sambil mengamuk dan berbicara tidak jelas. Perilakunya tak karuan dan tidak memedulikan kondisi korban.

Diduga di dawah pengaruh alkohol, WNA Tiongkok tewaskan pemotor di Kota Semarang.
