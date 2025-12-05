JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Polisi Belum Tahan WN Tiongkok Penabrak Mahasiswi hingga Tewas di Semarang

Polisi Belum Tahan WN Tiongkok Penabrak Mahasiswi hingga Tewas di Semarang

Jumat, 05 Desember 2025 – 16:40 WIB
Polisi Belum Tahan WN Tiongkok Penabrak Mahasiswi hingga Tewas di Semarang - JPNN.com Jateng
Polisi mengamankan WN Tiongkok pengemudi mobil bernama Wu Lili yang terlibat kecelakaan maut di Jalan Abdulrahman Saleh Kota Semarang. Foto: Tangkapan layar akun Instagram @kejadiansmg.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Polisi belum menahan warga negara Tiongkok, Wu Lili yang menabrak seorang mahasiswi hingga meninggal dunia di Jalan Abdulrahman Saleh, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (3/12) malam.

Pengemudi mobil Hyundai Creta itu diketahui mengemudi dalam keadaan diduga mabuk.

Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Yunaldi mengatakan masih mengumpulkan alat bukti serta memeriksa para saksi terkait insiden tersebut.

Baca Juga:

“Sedang kami kumpulkan alat bukti dan saksi-saksi. Jadi belum kami tahan. Nanti kami gelarkan hasil penyelidikan,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Jumat (5/12).

AKBP Yunaldi menyampaikan bahwa Wu Lili bersikap kooperatif selama pemeriksaan.

Polisi juga menghadirkan penerjemah khusus karena penabrak itu tidak lancar berbahasa Indonesia.

Baca Juga:

“Sejauh ini pemeriksaannya kooperatif. Kami hadirkan translator karena menggunakan bahasa Tiongkok, bahasa Indonesianya kurang lancar,” katanya.

Terkait dugaan Wu Lili yang mabuk dan mengamuk saat diamankan warga, Yunaldi enggan memberikan keterangan lebih jauh.

Kecelakaan maut menewaskan seorang mahasiswi di Semarang, penabrak adalah WN Tiongkok belum ditahan polisi.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   jateng semarang perempuan tewas kecelakaan maut china tiongkok pemotor wn tiongkok

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU