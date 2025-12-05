Diduga Mabuk hingga Tewaskan Mahasiswi Semarang, WN Tiongkok Ternyata Bekerja di Cirebon

JPNN.com

Jumat, 05 Desember 2025 – 17:45 WIB
Mobil Hyundai Creta putih yang dikendarai WN Tiongkok bernama Wu Lili menabrak dua pengendara sepeda motor di Jalan Abdulrahman Saleh Kota Semarang, Jawa Tengah. FOTO: Tangkapan layar akun Instagram @kejadiansmg.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Warga Negara (WN) Tiongkok bernama Wu Lili terlibat kecelakaan maut yang menewaskan seorang mahasiswi di Jalan Abdulrahman Saleh, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (3/12) malam.

Dalam insiden tersebut, Wu Lili yang mengemudi Hyundai Creta putih itu diduga kehilangan kendali akibat mabuk berat hingga menganuk di sekitar lokasi kejadian.

Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Semarang Markus Lenggo Rindingpadang menyampaikan bshwa kasus kecelakaan tersebut kini ditangani sepenuhnya oleh pihaj kepolisian.

“Saat ini masih ditangani polisi untuk kasus kecelakaannya,” ujar Markus kepada wartawan, Jumat (5/12).

Wu Lili tercatat sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang berlaku hingga 14 Oktober 2026. Imigrasi Semarang telah melakukan koordinasi dengan kepolisian untuk peneriksaan awal.

“Warga negara Tiongkok tersebut bekerja di salah satu perusahaan di Cirebon, dan izin tinggalnya di Cirebon,” ujar Markus.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, sebelum kecelajaan terjadi, Wu Lili baru saja makan bersama koleganya.

Markus menyebut bahwa dalam kasus ini, aparat penegak hukum fokus pada kecelakaan lalu lintas karena tidak ada pelanggaran terkait izin tinggal yamg ditemukan.

Mahasiswi tewas ditabrak WN Tiongkok, Imigrasi menyebut statusnya bekerja dan tinggal di Cirebon.
