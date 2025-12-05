Legion Tab Gen 3 Resmi Meluncur: Tablet Tipis Rasa Konsol yang Bikin Tongkrongan jadi Arena Mabar

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Lenovo resmi membawa Legion Tab Gen 3 ke Indonesia. Bukan sekadar tablet, perangkat ini datang sebagai konsol tipis yang bisa dibawa ke tongkrongan, ke kafe, bahkan ke sudut kamar buat personal playtime. Dengan harga mulai Rp7,8 jutaan, Lenovo menjejalkan Snapdragon 8 Gen 3, layar 8,8 inci 2.5K 165Hz, pendingin vapor chamber, sampai fitur Bypass Charging yang bikin main lama tanpa bikin baterai ngos-ngosan.

Tablet gaming ini bukan sekadar tablet yang ditempeli jargon gaming. Lenovo memanjangkannya sebagai perangkat yang membawa rasa konsol, tetapi dengan format yang muat masuk tas selempang, bisa dipegang satu tangan, dan enak dibawa ketika mabar dadakan.

Consumer Lead Lenovo Indonesia Santi Nainggolan menyebut perilisan ini sebagai respons terhadap gamer yang makin mobile dan kompetitif. Dia menggambarkan Legion Tab Gen 3 sebagai perangkat yang memungkinkan gamer mabar di hangout spot favorit tanpa harus membawa laptop besar, atau menikmati personal playtime tanpa ribet mencari tempat dengan fasilitas charging hidup, AC dingin.

Mesin Besar di Bodi Ringkas

Untuk urusan jeroan, Lenovo langsung menggelar kartu truf, yakni Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform, chipset kelas premium yang dalam konteks gaming mobile bisa dikiblatkan setara mesin konsol mini. Chipset ini mendukung ray tracing, refresh rate tinggi, serta akses fitur Snapdragon Elite Gaming. Hasilnya frame rate stabil, efek visual lebih meyakinkan, dan game AAA mobile bisa dinikmati tanpa drama.

Kombinasi RAM 16GB LPDDR5X plus storage 512GB UFS 4.0 makin mempertegas niat Lenovo dengan tidak ada loading lama, tidak ada lag karena multitasking, dan tidak ada alasan rekan mabar harus menunggu teman yang masuk lobby aja sampai bikin es teh cair.

Baca Juga: Lenovo dan Ducati Corse Wujudkan Performa Juara Dunia Melalui Kecerdasan Data

Dengan form factor ringkas tapi performa agresif, Legion Tab Gen 3 muncul sebagai perangkat bawaanku wajib ketika nongkrong di kafe, memainkan game MOBA atau RPG berat, atau sekadar adu build strategi game turn-based.

Pendinginan yang Senyap, Dingin, Panjang