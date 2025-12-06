9 Karya Lomba Video Kreatif Warga Demak Bertarung di Meja Dewan Juri IJTI Muria Raya

jateng.jpnn.com, DEMAK - Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Muria Raya melaksanakan penjurian Lomba Video Kreatif Dari Desa untuk Indonesia dengan tema 'Cerita Pemberdayaan yang Menginspirasi'. Acara digelar di Aula Reinz Cafe, Sabtu (6/12), yang dihadiri oleh dewan juri serta pengurus dan anggota IJTI.

Ketua Panitia, Ismail, mengatakan bahwa sebanyak sembilan karya yang lolos seleksi administrasi diputar langsung di hadapan dewan juri. Penjurian melibatkan ahli videografi dan jurnalis televisi di wilayah Muria Raya.

"Lomba ini memperebutkan total hadiah Rp 13 juta dan diharapkan menjadi wadah bagi generasi muda untuk berkreasi dan menginspirasi," kata Ismail.

Penjurian dilakukan dengan lima aspek penilaian, yaitu kesesuaian tema, sinematografi, kualitas video dan audio, keunikan, dan pesan yang disampaikan, serta jumlah like dan view.

"kami menentukan video yang memang memiliki kualitas baik sehingga bisa memberikan inspirasi bagi masyarakat," imbuhnya.

Rencananya, nama-nama pemenang akan diumumkan pada Senin, 8 Desember 2025 di akun resmi Instagram @ijti_muriaraya, sementara penyerahan hadiah dilaksanakan pada 13 Desember 2025.

Lomba yang digelar IJTI Korda Muria Raya kali ini bekerja sama dengan DPRD Kabupaten Demak. Diharapkan, dengan digelarnya acara ini, bisa memberikan ruang generasi muda agar lebih kreatif.

"Hasil penjurian kami umumkan di Instagram, jangan lupa tunggu update kami di akun @ijti_muriaraya," pungkas Ismail. (JPNN)