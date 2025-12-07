Gaungkan Cantik dari Hati, Immoderma Mat Pilates Festival Sukses Digelar, Raih Rekor MURI

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Ribuan orang memadati area Lapangan Gajahmada Semarang, Jawa Tengah pada Minggu (7/12) pagi.

Mereka datang untuk mengikuti Mat Pilates Festival 2025 yang diinisiasi oleh klinik kecantikan Immoderma.

Mulai dari pelajar, komunitas olahraga, hingga ibu-ibu muda terlihat berbaris rapi dengan matras masing-masing. Musik instruksional diputar, instruktur memimpin pemanasan, dan tak lama setelah itu, rekor tercipta.

Gelaran tersebut resmi dicatat Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) sebagai rekor nasional senam mat pilates dengan peserta terbanyak. Kegiatan berlangsung secara hybrid dan terhubung ke empat kota sekaligus.

Kepala Perwakilan MURI Semarang Ari Andriani mengapresiasi capaian tersebut. Dia menyebut angka peserta justru melampaui proposal awal.

“Semarang ada sekitar 900 peserta, Bojonegoro 100, Purwokerto 100 dan Cirebon 50. Totalnya menjadi 1.150 peserta,” tegasnya.

Ari menambahkan rekor ini masuk kategori baru karena khusus pada mat pilates, berbeda dengan rekor pilates sebelumnya.K

"Kategori sebelumnya pilates umum, kali ini fokus dengan matras sebagai standar gerakan,” katanya.