Cuaca Jawa Tengah, Senin (8/12), Simak Daerah yang Dilanda Hujan Lebat Siang-Malam

jateng.jpnn.com, SEMARANG - BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang mencatat cuaca Jawa Tengah mayoritas wilayah akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, sementara sebagian lainnya akan mengalami hujan ringan sampai sedang.

Angin bertiup dari barat–utara dengan kecepatan 10–25 km/jam, suhu udara berkisar 18–32°C, dan kelembapan mencapai 60–95 persen.

BMKG juga mengingatkan potensi petir dan angin kencang, terutama di kawasan pegunungan, dataran tinggi, dan pesisir utara. Situasi ini disebut sebagai kondisi yang perlu diwaspadai karena dapat menimbulkan dampak hidrometeorologis seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, hingga sambaran petir.

Berikut kondisi cuaca hari ini di Jawa Tengah:

Hujan Ringan–Sedang

Cilacap, Kebumen, Purworejo, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Surakarta, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.

Hujan Sedang-Lebat

Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Mungkid (Magelang), Boyolali, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Ungaran (Semarang Kab.), Temanggung, Kendal, Batang, Kajen (Pekalongan Kab.), Pemalang, Slawi (Tegal Kab.), Brebes, Kota Magelang, Salatiga, Bumiayu, Majenang, dan Ambarawa.