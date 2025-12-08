JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Cuaca Jawa Tengah, Senin (8/12), Simak Daerah yang Dilanda Hujan Lebat Siang-Malam

Cuaca Jawa Tengah, Senin (8/12), Simak Daerah yang Dilanda Hujan Lebat Siang-Malam

Senin, 08 Desember 2025 – 06:24 WIB
Cuaca Jawa Tengah, Senin (8/12), Simak Daerah yang Dilanda Hujan Lebat Siang-Malam - JPNN.com Jateng
Cuaca Jawa Tengah pada Senin (8/12), diprediksi hujan lebat akan turun di sejumlah daerah. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/rwa.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang mencatat cuaca Jawa Tengah mayoritas wilayah akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, sementara sebagian lainnya akan mengalami hujan ringan sampai sedang.

Angin bertiup dari barat–utara dengan kecepatan 10–25 km/jam, suhu udara berkisar 18–32°C, dan kelembapan mencapai 60–95 persen.

BMKG juga mengingatkan potensi petir dan angin kencang, terutama di kawasan pegunungan, dataran tinggi, dan pesisir utara. Situasi ini disebut sebagai kondisi yang perlu diwaspadai karena dapat menimbulkan dampak hidrometeorologis seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, hingga sambaran petir.

Baca Juga:

Berikut kondisi cuaca hari ini di Jawa Tengah: 

Hujan Ringan–Sedang

Cilacap, Kebumen, Purworejo, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Surakarta, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.

Baca Juga:

Hujan Sedang-Lebat

Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Mungkid (Magelang), Boyolali, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Ungaran (Semarang Kab.), Temanggung, Kendal, Batang, Kajen (Pekalongan Kab.), Pemalang, Slawi (Tegal Kab.), Brebes, Kota Magelang, Salatiga, Bumiayu, Majenang, dan Ambarawa.

Prakiraan cuaca Jawa Tengah hari ini, Senin 8 Desember 2025. Potensi hujan terjadi di beberapa daerah. Berikut daftarnya.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   cuaca jawa tengah cuaca jateng cuaca hari ini cuaca prakiraan cuaca Prakiraan Cuaca Jawa Tengah bmkg hujan deras

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU