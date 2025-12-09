JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini 21 Tahun 'Hilang': TKI Asal Temanggung yang Disiksa Majikan di Malaysia Akhirnya Bertemu Keluarga

21 Tahun 'Hilang': TKI Asal Temanggung yang Disiksa Majikan di Malaysia Akhirnya Bertemu Keluarga

Selasa, 09 Desember 2025 – 06:00 WIB
21 Tahun 'Hilang': TKI Asal Temanggung yang Disiksa Majikan di Malaysia Akhirnya Bertemu Keluarga - JPNN.com Jateng
Bupati Temanggung Agus Setyawan menjawab pertanyaan wartawan di Temanggung, Senin (8/12/2025). ANTARA/Heru Suyitno

jateng.jpnn.com, TEMANGGUNG - Setelah lebih dari dua dekade tanpa kabar, keluarga akhirnya bisa memeluk kembali Seni (47), tenaga kerja Indonesia asal Desa Mergowati, Kecamatan Kedu, Temanggung, yang menjadi korban penyiksaan majikan di Malaysia.

Pertemuan itu berlangsung pada Senin (8/12) dengan difasilitasi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Kepolisian Diraja Malaysia.

Bupati Temanggung Agus Setyawan mengungkapkan putra kandung Seni, Ricky Alvian, dan keponakannya, Lilin Triyanah, sudah tiba di Malaysia sejak Sabtu (6/12).

Baca Juga:

Keduanya kemudian dipertemukan langsung dengan Seni setelah proses administrasi dan pendampingan dari KBRI.

“Saya baru video call. Alhamdulillah Mas Ricky dan Mbak Lilin sudah dapat menjumpai Bu Seni pagi tadi di kantor kepolisian Malaysia,” kata Agus.

Meski tidak dibatasi waktu, pihak kepolisian dan KBRI meminta keluarga memahami bahwa proses hukum masih berjalan. Seni kini berstatus sebagai korban dan saksi kunci dalam kasus yang tengah disidangkan.

Baca Juga:

“Keluarga diminta bersabar. Bu Seni punya peran penting dalam proses hukum, sehingga ada sejumlah prosedur yang harus dijalani,” imbuh Agus.

Agus berharap pertemuan emosional itu memberi kekuatan baru bagi Seni dan keluarganya, terutama menghadapi proses hukum serta pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan yang selama ini terputus.

Keluarha akhirnya bisa memeluk kembali Seni (47), TKI asal Desa Mergowati, Kecamatan Kedu, Temanggung, yang menjadi korban penyiksaan majikan di Malaysia.
Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   tki asal temanggung tki disiksa majikan penyiksaan temanggung

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU