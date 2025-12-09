Cuaca Jawa Tengah, Selasa (9/12), Hujan Lebat Mengintai, Harap Hati-Hati

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Cuaca Jawa Tengah pada Selasa (9/12/2025) dipastikan basah sepanjang hari.

Stasiun Meteorologi BMKG Ahmad Yani Semarang mencatat hampir seluruh wilayah Jateng masuk kategori hujan ringan hingga lebat, lengkap dengan potensi petir dan angin kencang yang bisa memicu berbagai bencana hidrometeorologi.

Dari pengamatan cuaca pukul 05.00 WIB, Semarang terpantau berawan, dengan angin bertiup lembut dari tenggara sekitar 5 km/jam. Suhu udara 24,8°C dengan kelembapan mencapai 98 persen, tanda udara benar-benar jenuh dan siap memicu hujan.

Untuk wilayah Kota Semarang, BMKG memprakirakan kondisi berawan pada pagi-siang, lalu berubah menjadi hujan ringan hingga sedang pada sore–awal malam.

Angin bertiup dari barat-utara 10-25 km/jam, suhu 26-31°C, dengan kelembapan 60-90 persen.

Wilayah pegunungan, dataran tinggi, hingga pantura bagian timur termasuk dalam radar potensi hujan sedang-lebat yang disertai petir dan angin kencang.

BMKG memberi peringatan keras agar warga waspada terhadap risiko banjir, tanah longsor, angin kencang/puting beliung, pohon tumbang, hingga genangan air.

Prakiraan Cuaca Lengkap Wilayah Jawa Tengah