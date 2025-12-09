Puluhan Warga Baseh Geruduk DPRD Banyumas, Desak Tambang PT DBA Ditutup Permanen

jateng.jpnn.com, BANYUMAS - Puluhan warga Desa Baseh bersama aktivis lingkungan yang tergabung dalam Presidium Gunung Slamet Menuju Taman Nasional dan Musyawarah Masyarakat Baseh menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kabupaten Banyumas, Purwokerto, Selasa (9/12).

Tuntutan mereka adalah tambang PT Dinar Batu Agung (DBA) di Bukit Jenar harus ditutup permanen.

Aksi itu mengalir dari keresahan warga yang sudah memendam dampak empat tahun aktivitas tambang batu di Desa Baseh, Kecamatan Kedungbanteng. Dalam orasinya, massa menyebut kerusakan lingkungan sudah berada pada titik yang tidak bisa ditoleransi lagi.

Ketua Presidium Gunung Slamet Menuju Taman Nasional Andi Rustono mengatakan tambang PT DBA telah merusak sedikitnya 19 kolam ikan milik warga dan membuat 24 hektare sawah tertimbun sedimen, pasir, hingga kerikil.

“Sedimen tebal dari aktivitas tambang terbawa air hujan, merusak kualitas air kolam, dan mengubah struktur tanah sawah. Kerusakannya diwariskan terus, bahkan setelah hujan berhenti,” ujar Andi.

Dia menilai penutupan sementara yang diberlakukan saat ini tidak cukup menghentikan laju kerusakan. Warga juga khawatir keberadaan tambang mengancam sumber mata air utama yang dipakai lebih dari 100 keluarga di Desa Baseh.

“Limbah dan material tambang merusak ekosistem, menggerus keanekaragaman hayati, bahkan membahayakan pengguna jalan,” katanya.

Massa aksi membawa tiga tuntutan inti, yakni penutupan permanen operasional PT DBA, normalisasi kembali sawah dan kolam yang rusak, dan ganti rugi penuh bagi petani dan pemilik kolam.