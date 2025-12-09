Siksorogo Lawu Ultra 2025: Penyebab Kematian 2 Pelari Ternyata Masalah Jantung dan Paru

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah (Disporapar Jateng) Muhamad Masrofi mengungkapkan bahwa dua peserta yang meninggal dunia dalam ajang Siksorogo Lawu Ultra 2025 diketahui memiliki penyakit bawaan yang tidak disampaikan kepada panitia penyelenggara.

Dua pelari tersebut yakni Kepala Biro Hukum Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Pujo Buntoro, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar Sigit Joko Poernomo.

Masrofi menjelaskan bahwa Siksorogo Lawu Ultra yang telah digelar enam kali memiliki standar keamanan dan aturan yang dinilainya cukup baik.

Namun, insiden meninggalnya dua pelari kali ini dipicu oleh kondisi kesehatan pribadi yang tidak diungkapkan peserta.

“Pejabat Kemenpar itu mengalami serangan jantung. Yang satu lagi punya penyakit paru. Namun keduanya tidak jujur menyampaikan kondisi medis tersebut saat mengikuti event Siksorogo Lawu,” ujar Masrofi, Selasa (9/12).

Menurutnya, Pujo Buntoro mengikuti lomba dengan pendampingan ajudan, sementara Sigit Joko Poernomo ikut mendampingi istrinya yang juga menjadi peserta.

Pada saat kejadian, keduanya mengalami kondisi darurat yang tidak dapat tertangani karena penyebabnya berasal dari penyakit bawaan.

Masrofi menyebut, panitia telah menerapkan SOP penanganan insiden di lokasi lomba, termasuk menyiagakan ambulans serta ratusan relawan untuk mitigasi risiko. Dia menyebut bahwa respon medis telah dilakukan secara cepat.

Pihak penyelenggara juga telah mendatangi keluarga korban untuk menyampaikan belasungkawa.