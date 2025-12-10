Cuaca Jawa Tengah, Rabu (10/12), Lihat Daerah yang Dilanda Hujan Lebat Sepanjang Hari

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas II Ahmad Yani merilis peringatan dini cuaca Jawa Tengah pada Rabu (10/12).

Hampir seluruh wilayah Jawa Tengah berpotensi diguyur hujan sejak pagi hingga malam hari, dengan intensitas ringan hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang.

Dari data prakiraan cuaca yang berlaku mulai pukul 07.00-19.00 WIB itu, Semarang dan wilayah sekitarnya sejak pagi diprediksi berawan dengan peluang hujan ringan di wilayah pesisir.

Memasuki sore hingga awal malam, hujan meningkat menjadi ringan hingga sedang. Suhu udara 26-31 derajat Celsius, kelembapan 60-90 persen, dengan angin bertiup dari barat–utara berkecepatan 10-25 km/jam.

Untuk wilayah Jawa Tengah secara umum, pola cuaca serupa akan terjadi di berbagai daerah. Pagi hari berawan, beberapa wilayah pantura berpotensi hujan ringan.

Siang hingga malam, hujan sedang hingga lebat akan terjadi terutama di wilayah pegunungan, dataran tinggi, dan Jateng bagian timur.

BMKG mengingatkan adanya potensi bencana hidrometeorologi, mulai dari banjir, tanah longsor, angin kencang atau puting beliung, sambaran petir, pohon tumbang hingga genangan air.

Prakiraan cuaca hari ini di Jawa Tengah: