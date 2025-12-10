Naik Kapal Pelni Selama Nataru Dapat Diskon 20 Persen

jateng.jpnn.com, SEMARANG - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) menyiapkan layanan angkutan laut untuk menghadapi masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) di Semarang, Jawa Tengah.

Persiapan dilakukan melalui optimalisasi armada, peningkatan fasilitas, serta pemberian diskon tarif 20 persen untuk keberangkatan 17 Desember 2025-10 Januari 2026.

Kepala Cabang Pelni Semarang Yuniati Fatimah menyebut jumlah penumpang pada periode Nataru diprakirakan mencapai 6.500 orang.

Menurutnya, lonjakan tersebut masih dalam batas normal dan belum setinggi periode Lebaran sehingga tidak ada penambahan kapal.

“Prediksinya sama seperti tahun lalu. Demand Semarang biasanya tinggi saat Lebaran, sehingga sejauh ini belum ada tambahan armada,” ujar Yuniati di Dermaga Penumpang Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Rabu (10/12).

Pelni memastikan kelaikan KM Kalimutu dan KM Lawit serta menyiapkan fasilitas penunjang layanan. Diskon 20 persen untuk perjalanan Nataru dapat diakses melalui kanal resmi Pelni.

“Jadwal lengkap dan rincian potongan harga bisa dicek di media sosial Pelni atau aplikasi Pelni Mobile,” kata Yuniati.

Dia memprediksi puncak arus mudik terjadi pada 23 Desember 2025, sedangkan arus balik diperkirakan berlangsung pada 3 atau 5 Januari 2026.