Indosat Aktifkan 5G di Kecamatan se-Kota Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) resmi memperluas layanan 5G ke wilayah Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng).

Langkah ini dilakukan melalui implementasi teknologi 'AIvolusi5G' yang menggabungkan jaringan generasi kelima dengan kecerdasan buatan sebuah strategi untuk meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi di pusat ekonomi Jateng.

“AIvolusi5G merupakan fondasi transformasi jaringan Indosat ke era yang lebih cerdas. Dengan sinergi AI dan 5G, kami menghadirkan pengalaman digital yang mengesankan, andal, dan juga lebih aman,” ujar EVP Head of Circle Jawa IOH Fahd Yudhanegoro, Rabu (10/12).

Baca Juga: Unnes Semarang Pastikan Tak Ada Mahasiswa Terdampak Banjir Sumatra yang Terbebani UKT

Sejak kuartal ketiga 2025, IOH mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah ini. Jumlah BTS 5G meningkat sebanyak 22 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Berkat perluasan tersebut, jaringan 5G tidak lagi terbatas pada wilayah sebelumnya seperti Solo, melainkan kini tersedia di Semarang dengan cakupan populasi mencapai 99 persen.

Secara geografis, jaringan 5G IOH kini aktif di 16 kecamatan di Semarang, serta tersebar di sejumlah kecamatan di Solo dan Yogyakarta.

Jangkauan mencakup lokasi strategis seperti Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani, kawasan pusat kota dan pusat bisnis, Stasiun Semarang Tawang, pusat perbelanjaan, objek wisata dan kampus.

Menurutnya, “AIvolusi5G” menawarkan keunggulan berupa kestabilan jaringan, latensi rendah, serta penetrasi sinyal lebih baik terutama di ruang dalam ruangan.