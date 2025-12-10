JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Indosat Aktifkan 5G di Kecamatan se-Kota Semarang

Indosat Aktifkan 5G di Kecamatan se-Kota Semarang

Rabu, 10 Desember 2025 – 20:10 WIB
Indosat Aktifkan 5G di Kecamatan se-Kota Semarang - JPNN.com Jateng
Fahd Yudhanegoro, EVP-Head of Circle Java Indosat Ooredoo Hutchison (kiri kedua) bersama jajaran Indosat. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) resmi memperluas layanan 5G ke wilayah Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng).

Langkah ini dilakukan melalui implementasi teknologi 'AIvolusi5G' yang menggabungkan jaringan generasi kelima dengan kecerdasan buatan sebuah strategi untuk meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi di pusat ekonomi Jateng.

“AIvolusi5G merupakan fondasi transformasi jaringan Indosat ke era yang lebih cerdas. Dengan sinergi AI dan 5G, kami menghadirkan pengalaman digital yang mengesankan, andal, dan juga lebih aman,” ujar EVP Head of Circle Jawa IOH Fahd Yudhanegoro, Rabu (10/12).

Baca Juga:

Sejak kuartal ketiga 2025, IOH mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah ini. Jumlah BTS 5G meningkat sebanyak 22 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Berkat perluasan tersebut, jaringan 5G tidak lagi terbatas pada wilayah sebelumnya seperti Solo, melainkan kini tersedia di Semarang dengan cakupan populasi mencapai 99 persen.

Secara geografis, jaringan 5G IOH kini aktif di 16 kecamatan di Semarang, serta tersebar di sejumlah kecamatan di Solo dan Yogyakarta.

Baca Juga:

Jangkauan mencakup lokasi strategis seperti Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani, kawasan pusat kota dan pusat bisnis, Stasiun Semarang Tawang, pusat perbelanjaan, objek wisata dan kampus.

Menurutnya, “AIvolusi5G” menawarkan keunggulan berupa kestabilan jaringan, latensi rendah, serta penetrasi sinyal lebih baik terutama di ruang dalam ruangan.

Layanan 5G masuk 16 kecamatan se-Kota Semarang, Indosat menyematkan sistem AI untuk deteksi penipuan digital.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   jateng nataru semarang Indosat IM3

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU