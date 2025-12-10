Udinus Borong 7 Penghargaan Abdidaya Ormawa 2025, Jadi Kampus Paling Berkelanjutan se-Indonesia

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) menegaskan dominasinya di panggung nasional dengan memborong tujuh penghargaan pada Abdidaya Ormawa 2025 yang digelar pada 4–7 Desember 2025 di Universitas Muhammadiyah Malang. Capaian itu sekaligus mengantarkan Udinus meraih predikat Perguruan Tinggi dengan Keberlanjutan Terbaik se-Indonesia.

Ajang Abdidaya Ormawa yang diikuti lebih dari 1.500 peserta dari berbagai kampus ini sejatinya menjadi tempat adu program pemberdayaan mahasiswa dari seluruh penjuru negeri. Tahun ini, Udinus muncul sebagai penguasa arena berkat deretan inovasi yang konsisten menjejak di masyarakat.

Pendulang prestasi terbesar datang dari Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika (HMTI). Unit kegiatan ini berhasil mengantongi dua gelar prestisius, yakni Inovasi Terbaik 1 dan Stand Expo Terlengkap.

Tak berhenti di situ, dosen pendamping mereka, Novita Kurnia Ningrum ikut naik podium dengan membawa pulang posisi keempat pada kategori Dosen Pendamping Terbaik.

Kontribusi penting juga disumbangkan Komunitas Kamadiksi yang meraih medali pada kategori Strategi Keberlanjutan Terkuat serta Mitra Desa dengan Dukungan Paling Strategis. Himpunan Mahasiswa Mesin (HMM) melengkapi dominasi Udinus lewat kemenangan pada kategori Poster Terbaik.

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Udinus Prof. Dr. Dra. Kusni Ingsih menyebut bahwa tujuh medali itu bukan sekadar catatan angka, melainkan indikasi bahwa kreasi mahasiswa Udinus semakin matang dan berakar pada kebutuhan masyarakat.

“Kami sangat bangga dengan pencapaian ini dan berharap semakin banyak program kreatif yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Prof. Kusni, Rabu (10/12).

Keberhasilan itu menjadi penegas bahwa Udinus bukan kampus yang hanya sibuk membangun prestasi akademik di atas kertas. Melalui Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa), mahasiswa justru didorong turun langsung menerjemahkan ilmu menjadi perubahan sosial, ekonomi, hingga lingkungan yang terukur.