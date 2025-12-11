Tanpa Dana Pensiun, Ancaman Finansial Mengintai saat Usia Senja

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Tingkat kesiapan masyarakat Indonesia dalam menghadapi masa pensiun masih tertinggal dibanding sejumlah negara lain.

Beberapa indikator menunjukkan bahwa perencanaan pensiun belum menjadi prioritas, meskipun kebutuhan finansial pada usia nonproduktif terus meningkat.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa persiapan dana pensiun masih rendah di kalangan pekerja formal maupun informal.

Laporan Mercer CFA Institute Global Pension Index 2023 juga menilai bahwa sistem pensiun Indonesia menghadapi tantangan besar terkait cakupan kepesertaan dan rendahnya literasi keuangan.

Kondisi tersebut berdampak pada keputusan finansial jangka panjang. Banyak individu mengetahui pentingnya menyiapkan dana pensiun, tetapi sering menunda karena terdesak kebutuhan harian.

"Padahal, akumulasi dana pensiun sangat bergantung pada konsistensi dan waktu mulai menabung," Ketua Pengawas DPLK bank bjb Nur Hasan Kurniawan di Semarang, Rabu (10/12).

Salah satu instrumen yang tersedia adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), yakni program pengelolaan dana pensiun yang diselenggarakan lembaga keuangan dan diawasi OJK.

Melalui DPLK, peserta dapat menyetor iuran secara berkala sesuai kemampuan dan memilih jenis investasi konservatif, moderat atau agresif.