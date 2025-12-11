Cuaca Ekstrem Bikin Panen Cabai Anjlok, Harganya Melambung Tinggi

jateng.jpnn.com, TEMANGGUNG - Harga cabai di pasar tradisional Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, naik tajam. Dalam tiga pekan terakhir, komoditas yang jadi primadona dapur ini merangkak dari Rp30.000 per kilogram hingga menyentuh angka Rp70.000–80.000.

Kepala UPTD Pengelola Pasar Daerah Kabupaten Temanggung Aditya Hendi Kurniawan mengatakan cuaca ekstrem menjadi pemicu utama kenaikan harga. Hujan yang tak menentu dan serangan penyakit membuat hasil panen petani anjlok.

“Cabai merah yang biasanya Rp30.000 per kilogram sekarang naik jadi Rp70.000. Cabai rawit merah bahkan tembus sampai Rp80.000 per kilogram,” ujar Aditya di Temanggung, Kamis (11/12).

Meski harga melonjak, Aditya memastikan pasokan di Pasar Kliwon Temanggung masih aman.

“Stok tetap tersedia. Masyarakat tidak perlu khawatir,” katanya.

Tak hanya faktor cuaca, aktivitas sosial masyarakat juga ikut berpengaruh.

Triwahyuni (41), pedagang cabai di Pasar Kliwon, mengatakan permintaan meningkat karena musim hajatan.

Di sisi lain, banyak tanaman cabai petani terserang hama dan penyakit patek sehingga buah membusuk dan gagal panen.