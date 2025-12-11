Kisah Eni dan Islahul, Belasan Tahun Mengabdi,l Akhirnya Diangkat PPPK Paruh Waktu

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Eni Pudiastuti bahagia tak terkira diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Setelah bekerja sebagai tenaga administrasi selama 16 tahun di SMA Negeri 6 Semarang, Eni akhirnya diangkat sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Eni merupakan satu di antara 13.111 PPPK Paruh Waktu menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan untuk formasi 2025 di di Stadion Jatidiri, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Kamis (11/12).

“Senang, sudah ditunggu-tunggu lama,” ujar Eni.

Duduk di atas kursi roda, Eni menantikan SK PPPK Paruh Waktu sembari berjuang melawan penyakit gagal ginjal sejak 11 tahun terakhir. Harapannya setelah penerimaan SK ini ke depan akan lebih baik nasibnya.

Senada disampaikan Islahul Muwafiq, PPPK Paruh Waktu yang sudah 11 tahun bekerja di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Dia mengaku siap ditempatkan dimana saja.

Selama ini, Islahul menyambung hidupnya dengan membuka usaha kecil-kecilan atau UMKM. Sebab, honornya sebagai tenaga honorer diakui takkan mencukupi kebutuhan. Apalagi, anak pertamanya tengah menempuh pendidikan tinggi.

“Syukur alhamdulillah, dengan pengabdian dan rasa sabar diiringi dengan doa, Allah mengijinkan keinginan kita, semoga ini menjadi amanah” ujarnya.