JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini 20 Tahun Mengabdi, Agus Diangkat PPPK Paruh Waktu, Tetap Berharap Jadi Full Time

20 Tahun Mengabdi, Agus Diangkat PPPK Paruh Waktu, Tetap Berharap Jadi Full Time

Kamis, 11 Desember 2025 – 21:15 WIB
20 Tahun Mengabdi, Agus Diangkat PPPK Paruh Waktu, Tetap Berharap Jadi Full Time - JPNN.com Jateng
Para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berpose dengan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti seusai dilantik di Halaman Balai Kota Semarang. FOTO: Humas Pemkot Semarang.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Agus Setiawan senang bukan main setelah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Setelah dua dekade mengabdi, dirinya kini resmi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Agus mengaku lega mengenakan seragam Korpri lengkap dengan pin di dada kiri.

“Senang sekali ya karena ini penantian selama 20 tahun saya mengabdi di instansi Pemkot Semarang,” ujar Agus seusai dilantik di Halaman Balai Kota Semarang, Rabu (10/12).

Baca Juga:

Meski telah dilantik sebagai PPPK Paruh Waktu oleh Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, Agus tetap memiliki harapan bisa diangkat penuh waktu.

“Semoga tahun depan bisa diangkat jadi PPPK penuh waktu,” kata Agus yang merupakan satu di antara 2.354 PPPK Paruh Waktu.

Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina menyebut pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini untuk memperkuat fondasi pelayanan publik sekaligus menyelesaikan problem tenaga honorer non-ASN sesuai kebutuhan lapangan.

Baca Juga:

“Melalui pelantikan pejabat fungsional serta pengangkatan 2.354 PPPK Paruh Waktu, kami sedang memperkuat keluarga besar Pemerintah Kota Semarang yang memastikan pelayanan publik Kota Semarang berdiri tegak,” kata Agustina.

Pengangkatan kali ini terdiri atas 1.982 tenaga teknis, 372 tenaga fungsional, 11 tenaga kesehatan, dan 361 tenaga guru dengan masa kerja satu tahun dan dapat diperpanjang hingga diangkat menjadi PPPK penuh.

Harapan Agus Setiawan sebagai PPPK penuh waktu tetap ada meski telah diangkat paruh waktu.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   jateng asn pemkot semarang semarang pppk agustina wilujeng pramestuti pegawai pppk paruh waktu

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU