20 Tahun Mengabdi, Agus Diangkat PPPK Paruh Waktu, Tetap Berharap Jadi Full Time

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Agus Setiawan senang bukan main setelah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Setelah dua dekade mengabdi, dirinya kini resmi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Agus mengaku lega mengenakan seragam Korpri lengkap dengan pin di dada kiri.

“Senang sekali ya karena ini penantian selama 20 tahun saya mengabdi di instansi Pemkot Semarang,” ujar Agus seusai dilantik di Halaman Balai Kota Semarang, Rabu (10/12).

Meski telah dilantik sebagai PPPK Paruh Waktu oleh Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, Agus tetap memiliki harapan bisa diangkat penuh waktu.

“Semoga tahun depan bisa diangkat jadi PPPK penuh waktu,” kata Agus yang merupakan satu di antara 2.354 PPPK Paruh Waktu.

Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina menyebut pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini untuk memperkuat fondasi pelayanan publik sekaligus menyelesaikan problem tenaga honorer non-ASN sesuai kebutuhan lapangan.

“Melalui pelantikan pejabat fungsional serta pengangkatan 2.354 PPPK Paruh Waktu, kami sedang memperkuat keluarga besar Pemerintah Kota Semarang yang memastikan pelayanan publik Kota Semarang berdiri tegak,” kata Agustina.

Pengangkatan kali ini terdiri atas 1.982 tenaga teknis, 372 tenaga fungsional, 11 tenaga kesehatan, dan 361 tenaga guru dengan masa kerja satu tahun dan dapat diperpanjang hingga diangkat menjadi PPPK penuh.