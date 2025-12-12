Geger di Tol Tegal, Empat Orang Ditemukan Tewas di Dalam Mobil

jateng.jpnn.com, TEGAL - Empat orang ditemukan meninggal dunia di dalam sebuah mobil Toyota bernomor polisi B 1973 KVA yang terparkir di KM 284+800 Tol Pejagan–Pemalang, Desa Karangjati, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, Kamis (11/12).

Penemuan jenazah itu membuat geger pengguna jalan tol. Mobil tersebut berhenti tanpa penumpang keluar, hingga petugas menemukan seluruh penghuni kendaraan sudah dalam kondisi tak bernyawa.

Wakil Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Sri Harso Pamoro mengatakan pihak rumah sakit menerima rujukan empat korban pada Kamis siang. Proses autopsi langsung dilakukan.

"Para korban sedang diproses autopsi dimulai pukul 17.00 WIB. Baru satu jenazah yang selesai," ujar Sri Harso.

Keempat korban terdiri atas tiga orang dewasa dan satu anak, masing-masing berinisial IW (39) warga Kota Bekasi, P (40) warga Pacitan, WY (38) warga Kota Bekasi, serta seorang anak MTW (8).

Sementara itu, Pamapta Polres Tegal Ipda Galih Adi Pranoto menegaskan bahwa penanganan kasus dilakukan secara profesional. Area sekitar mobil langsung disterilkan.

“Kami mengamankan area, melakukan pengecekan menyeluruh, serta berkoordinasi dengan Unit Inafis untuk identifikasi lanjutan. Semua prosedur kami jalankan dengan cermat dan sesuai SOP,” kata Ipda Galih.

Hingga kini polisi belum memastikan penyebab kematian keempat orang tersebut. Polres Tegal menunggu hasil lengkap autopsi dari tim forensik RSUD dr. Soeselo. (antara/jpnn)