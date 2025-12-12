Dua Kandidat Siap Berebut Kursi Ketua PSSI Jateng, Salah Satunya Yoyok Sukawi

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemilihan Ketua PSSI Jawa Tengah periode 2025-2029 dipastikan berlangsung sengit. Hanya dua nama yang lolos sebagai calon tetap dan akan bersaing dalam Kongres Pemilihan pada 20 Desember 2025.

Ketua Komite Pemilihan PSSI Jateng Umy Ratun Selunawati menegaskan bahwa kedua kandidat sudah memenuhi ketentuan Statuta PSSI.

“Dua kandidat yang ditetapkan adalah Kairul Anwar dan A.S. Sukawijaya,” ujarnya.

Kairul Anwar saat ini menjabat sebagai anggota Exco PSSI, sementara A.S. Sukawijaya (Yoyok Sukawi) merupakan Ketua PSSI Jawa Tengah yang masih aktif menjabat. Daftar calon tetap akan segera disampaikan kepada seluruh pemilik suara.

Dari kubu pendukung Kairul Anwar, CEO BJL 2000 Semarang Suyatno mengaku lega dengan keputusan tersebut. Menurutnya, sempat ada kekhawatiran kandidat yang diusungnya tersingkir dari pencalonan.

“Kami sempat khawatir Pak Kairul akan dieliminasi,” kata Suyatno.

Dia mengungkapkan bahwa Kairul sebelumnya diterpa tuduhan tidak etis lantaran rangkap jabatan. Namun, dia menegaskan bahwa berdasarkan aturan PSSI, hal tersebut tidak melanggar ketentuan sehingga Kairul tetap layak maju dalam pemilihan.

Kongres pada 20 Desember akan menjadi penentu arah baru sepak bola Jawa Tengah empat tahun ke depan. (antara/jpnn)