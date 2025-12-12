Plafon SDN Jatingaleh 01 Kota Semarang Ambrol, 6 Orang Terluka

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Atap ruang kelas lantai dua SDN Jatingaleh 01, Kota Semarang, Jawa Tengah ambrol saat kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung pada Kamis (11/12) pagi.

Insiden terjadi tiba-tiba. Plafon gipsum yang terpasang sejak 2021 itu runtuh dan menimpa sejumlah siswa serta seorang guru.

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang Aji Nur Setiawan menjelaskan bahwa keruntuhan diduga dipicu melemahnya struktur plafon.

“Diduga terjadi penurunan kekuatan struktur pada plafon sehingga menyebabkan runtuhan. Kami langsung melakukan penanganan awal dan berkoordinasi dengan sekolah,” ujarnya kepada JPNN.com, Jumat (12/12).

Runtuhan terjadi menjelang jam pelajaran pagi atau sekitar pukul 07.00. Saat itu siswa berada di dalam kelas.

Peristiwa ini bukan yang pertama. Menurut catatan sekolah, plafon pada ruang tersebut juga pernah mengalami kerusakan serupa pada Desember tahun lalu.

“Saat itu, guru piket segera melakukan penanganan pertama terhadap para korban,” katanya.

Pihak sekolah kemudian labgsung memulangkan seluruh siswa untuk memastikan mereka berada dalam pantauan orang tua.