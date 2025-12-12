JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Plafon SDN Jatingaleh 01 Kota Semarang Ambrol, 6 Orang Terluka

Plafon SDN Jatingaleh 01 Kota Semarang Ambrol, 6 Orang Terluka

Jumat, 12 Desember 2025 – 11:28 WIB
Plafon SDN Jatingaleh 01 Kota Semarang Ambrol, 6 Orang Terluka - JPNN.com Jateng
Seorang guru menunjukkan atap ruang kelas SDN Jatingaleh 01 Semarang ambrol. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Atap ruang kelas lantai dua SDN Jatingaleh 01, Kota Semarang, Jawa Tengah ambrol saat kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung pada Kamis (11/12) pagi.

Insiden terjadi tiba-tiba. Plafon gipsum yang terpasang sejak 2021 itu runtuh dan menimpa sejumlah siswa serta seorang guru.

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang Aji Nur Setiawan menjelaskan bahwa keruntuhan diduga dipicu melemahnya struktur plafon.

Baca Juga:

“Diduga terjadi penurunan kekuatan struktur pada plafon sehingga menyebabkan runtuhan. Kami langsung melakukan penanganan awal dan berkoordinasi dengan sekolah,” ujarnya kepada JPNN.com, Jumat (12/12).

Runtuhan terjadi menjelang jam pelajaran pagi atau sekitar pukul 07.00. Saat itu siswa berada di dalam kelas.

Peristiwa ini bukan yang pertama. Menurut catatan sekolah, plafon pada ruang tersebut juga pernah mengalami kerusakan serupa pada Desember tahun lalu.

Baca Juga:

“Saat itu, guru piket segera melakukan penanganan pertama terhadap para korban,” katanya.

Pihak sekolah kemudian labgsung memulangkan seluruh siswa untuk memastikan mereka berada dalam pantauan orang tua.

Enam orang terdiri lima siswa dan satu guru terluka setelah atap ruang kelas SDN Jatingaleh 01 Semarang ambrol.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   Sekolah semarang siswa pendidikan disdik kota semarang ambrol atap sdn jatingaleh 01 atap sekolah

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU