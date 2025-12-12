JPNN.com

Jumat, 12 Desember 2025 – 16:18 WIB
Epson Hadirkan SureColor G6030, Mesin Cetak Pakaian yang Kerjanya Rapi Tanpa Drama - JPNN.com Jateng
Epson resmi merilis SureColor G6030, perangkat Direct-to-Film (DTF) berukuran 32 inci yang digadang-gadang menjadi terobosan paling segar untuk dunia produksi apparel. Foto: Epson

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Epson resmi merilis SureColor G6030, perangkat Direct-to-Film (DTF) berukuran 32 inci yang digadang-gadang menjadi terobosan paling segar untuk dunia produksi apparel.

Produk ini dirilis di Indonesia pada Desember, dan langsung mengusung efisiensi tinggi, minim perawatan, dan kualitas cetak yang konsisten.

Peralihan industri dari metode Direct-to-Garment (DTG) menuju DTF terus melaju pesat dalam dua tahun terakhir. IDC bahkan menyorot pergeseran ini sejak kuartal kedua 2024.

Epson menangkap perubahan itu dan menghadirkan perangkat yang disebut mampu mengikuti ritme pasar yang semakin menuntut kecepatan dan daya tahan operasional.

Minim Perawatan, Fokus Produksi

Yang paling ditekankan Epson dari SC-G6030 adalah soal perawatannya. Perangkat ini sengaja dibuat untuk memotong waktu operator.

Tak ada lagi jadwal bersih-bersih harian yang merepotkan seperti pada printer konvensional.

Satu-satunya rutinitas ialah mengocok tinta putih di pagi hari, sementara sisanya ditangani sistem otomatis di dalam mesin.

Epson resmi merilis SureColor G6030, perangkat Direct-to-Film (DTF) berukuran 32 inci yang digadang-gadang menjadi terobosan paling segar untuk produksi pakaian
