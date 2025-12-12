Asuransi Jasindo Dorong Literasi Keuangan Mahasiswa Melalui Program Goes to Campus

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Upaya memperkuat pemahaman finansial generasi muda kembali dilakukan Asuransi Jasindo melalui program edukasi Jasindo Goes to Campus: Insurance for Smarter Risk Management di Universitas Negeri Semarang (Unnes), Jawa Tengah.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam menanamkan kesadaran pengelolaan risiko dan pentingnya perlindungan asuransi sejak dini.

Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo Brellian Gema Widayana menjelaskan bahwa edukasi finansial perlu dikenalkan lebih awal agar mahasiswa mampu merencanakan masa depan secara lebih matang.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap kesadaran mengenai pentingnya perlindungan finansial dapat menjadi bagian dari resolusi generasi muda dalam mempersiapkan langkah yang lebih terarah pada tahun berikutnya,” ujar Brellian, Jumat (12/12).

Dengan pendekatan edukatif yang disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa, peserta diajak memahami bahwa perlindungan finansial tidak hanya relevan ketika risiko terjadi, tetapi merupakan strategi penting dalam mengamankan rencana hidup jangka panjang.

Brellian menyebut Jasindo Goes to Campus selalu menegaskan urgensi memahami konsep asuransi sejak dini, mulai dari kemampuan mengelola risiko hingga membangun stabilitas finansial sejak awal karier.

“Asuransi Jasindo hadir tidak hanya sebagai penyedia perlindungan, tetapi juga melalui upaya pemberdayaan pengetahuan. Literasi keuangan bagi generasi muda menjadi bagian dari pelayanan kami untuk memastikan setiap individu merasa didampingi dalam menata masa depannya,” katanya.

Ke depan, Asuransi Jasindo berkomitmen memperluas kolaborasi dengan institusi pendidikan dalam menghadirkan program literasi keuangan yang relevan dan berkelanjutan.