Slank Kembali ke Semarang, Bawakan 19 Lagu & Solidaritas untuk Sumatra

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Grup band legendaris Slank akan menggelar konser di Stadion Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (14/12) malam.

Konser ini menjadi bagian dari rangkaian tur 10 kota di Indonesia, dengan Semarang sebagai kota ketiga setelah Yogyakarta dan Surabaya.

Drumer Slank Bimbim mengatakan Semarang merupakan kota yang sudah sangat akrab bagi Slank karena hampir setiap tahun band tersebut selalu tampil di kota ini.

Namun, konser kali ini dinilainya istimewa karena masuk dalam rangkaian tur nasional yang masih terus berjalan di tengah minimnya band yang melakukan tur ke berbagai daerah.

“Semarang itu kota yang sangat familiar buat kami. Hampir setiap tahun Slank selalu main di sini. Kali ini spesial karena Semarang jadi kota ketiga dalam rangkaian tur setelah Surabaya,” ujar Bimbim dalam taklimat media konser bertajuk Hey Slank Berani Kita Beda Tour di Hotel Gets Semarang, Minggu (14/12).

Dia mengungkapkan rasa syukur karena Slank masih dapat terus melakukan tur nasional. Menurutnya, hal tersebut tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk kerja sama dengan rokok HS.

Bimbim berharap kolaborasi tersebut dapat berkembang ke berbagai sektor lain ke depannya.

Dalam kesempatan itu, Bimbim juga menyampaikan apresiasi atas rencana rokok HS yang akan membuka pabrik baru.