3 Ribu Pelari Semarang 10K Dapat Perlindungan Asuransi dari Generali Indonesia

jateng.jpnn.com, SEMARANG - PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia kembali dalam mendukung gaya hidup sehat dan berkelanjutan dengan menjadi official insurance partner ajang lari nasional Semarang 10K yang digelar di Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (14/12).

Dalam ajang ini, Generali Indonesia memberikan perlindungan asuransi kepada 3.000 pelari yang berpartisipasi dalam empat kategori lomba, yakni 10K Overall, 10K Nasional, 10K Master+, dan 10K Pelajar.

Perlindungan tersebut mencakup manfaat jiwa dan kesehatan akibat kecelakaan, termasuk risiko yang berkaitan langsung dengan aktivitas lari selama acara berlangsung.

Kehadiran Generali Indonesia di Semarang 10K melanjutkan konsistensi perusahaan dalam mendukung berbagai ajang olahraga lari nasional. Sebelumnya, Generali Indonesia juga memberikan proteksi bagi peserta LPS Monas Half Marathon, Friendship Run dan Borobudur Marathon.

Penyerahan perlindungan asuransi dilakukan secara simbolis oleh Chief Product Management and Marketing Officer Generali Indonesia Jong Wie Siu yang didampingi Head of Marketing and Communications Windra Krismansyah kepada perwakilan pelari Semarang 10K.

“Kami bangga dapat terus mendukung masyarakat, khususnya para penggemar olahraga lari. Generali Indonesia hadir untuk memberikan rasa aman agar setiap orang dapat menjalani hidup dengan lebih sehat dan memiliki kebebasan dalam mewujudkan cita-citanya, sejalan dengan tujuan kami, empowering lives and dreams,” ujar Jong Wie Siu.

Menurutnya, komitmen tersebut juga tercermin secara global melalui dukungan Generali Group terhadap olahraga, seni budaya, dan pengembangan komunitas guna menciptakan dampak berkelanjutan.

Mengusung tema “Own the Game”, Semarang 10K menyuguhkan rute datar yang menantang sekaligus memacu semangat kompetitif para pelari untuk mencetak personal best, sembari menikmati keindahan arsitektur dan kekayaan budaya Kota Semarang.