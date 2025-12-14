Momen Slank & Bos HS Memberi Semangat Mahasiswa Sumatra di Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra dalam beberapa pekan terakhir turut berdampak pada para mahasiswa asal Aceh, Sumatra Barat (Sumbar), dan Sumatra Utara (Sumut) yang sedang menempuh pendidikan di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Banyak di antara mereka mengalami kesulitan akibat keluarga di kampung halaman terdampak bencana.

Melihat kondisi tersebut, Slank bersam perusahaan rokok asal Yogyakarta, HS menyalurkan bantuan kemanusiaan sebagai bentuk kepedulian.

Bantuan itu disalurkan menjelang konser Hey Slank X HS Berani Kita Beda di Kota Semarang. Bantuan itu diserahkan di Asrama Mahasiswa Aceh Pocut Meurah Intan di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Minggu (14/12).

Mengusung konsep kegiatan Riding untuk Berbagi, HS bersama Slank berkendara menggunakan Vespa yang diikuti sekitar seratus skuteris dari berbagai komunitas di Ibu Kota Jawa Tengah.

Rombongan dipimpin langsung oleh Muhammad Suryo, diikuti personel Slank, yakni Bimbim dan Kaka.

Rombongan sempat berkonvoi mengelilingi pusat Kota Semarang, melewati Tugu Muda dan Simpang Lima, sebelum akhirnya tiba di Asrama Mahasiswa Aceh.

Kedatangan mereka disambut hangat oleh ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi, seperti Ikatan Pelajar Aceh Semarang (IPAS), Ikatan Mahasiswa Minang (IKAMI), Himpunan Mahasiswa Sumatra Utara (HIMSU), serta Ikatan Masyarakat Aceh.