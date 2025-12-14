Tak Sekadar Lari, Semarang 10K Dongkrak Ekonomi dan Pariwisata

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengapresiasi penyelenggaraan ajang lari tahunan Semarang 10K 2025 yang dinilai sukses dan memberi dampak positif.

Event yang digelar di kawasan Kota Lama Semarang tersebut diikuti 3.000 peserta dan berlangsung tertib, aman serta mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat.

Agustina menilai tingginya minat warga terlihat dari banyaknya laporan masyarakat yang tidak kebagian slot peserta. Aspirasi tersebut dia terima langsung saat berada di lokasi kegiatan.

“Banyak yang menyampaikan kepada saya tidak kebagian slot. Ini menunjukkan event ini benar-benar bagus dan diminati. Tahun depan tentu akan kami pertimbangkan penambahan kapasitas,” ujar Agustina di Balai Kota Semarang, Minggu (14/12).

Menurutnya, Semarang 10K tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga sarana promosi pariwisata Kota Semarang.

Banyak peserta dari luar kota datang lebih awal, menginap, dan memanfaatkan waktu untuk menikmati suasana Kota Lama atau Little Netherlands, terutama pada sore hari.

Baca Juga: 3 Ribu Pelari Semarang 10K Dapat Perlindungan Asuransi dari Generali Indonesia

“Peserta tidak hanya berlari, tetapi juga mendapatkan pengalaman menikmati keindahan Kota Lama. Ini berdampak pada pergerakan ekonomi,” katanya.

Agustina menyebut Pemerintah Kota Semarang terbuka mendukung berbagai event olahraga serupa, baik lari jalan raya maupun cabang lain seperti trail run, selama memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.