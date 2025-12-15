'I Miss U but I Hate U' Membuka Konser Hey Slank di Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - I Miss U but I Hate U membuka konser Hey Slank di Stadion Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (14/12) malam.

Lagu energik itu berhasil membuat penonton berjingkrak. Apalagi disusul hits lainnya Gara-Gara Kamu. Iramanya juga tak kalah penuh semangat.

Alhasil repertoarnya membuat Slankers bereuforia. Maklum, sebelumnya Slank terakhir manggung di Ibu Kota Jawa Tengah itu pada Mei 2023.

Konser ini merupakan rangkaian tur 10 kota, sementara Semarang merupakan titik ketiga setelah Yogyakarta dan Surabaya.

Konser ini digelar oleh HS, pabrikan rokok yang baru 2 tahun, asal Yogyakarta. Slank tampil dengan formasi lengkap 2 gitaris, Ridho Hafidz dan Abdee Negara. Seperti biasa Ivanka memainkan bass, Bimbim drum dan Kaka sang frontman di depan pelantang.

Dari panggung Bimbim sempat bercerita beberapa waktu terakhir banyak yang mengiriminya direct message medsosnya tentang mereka yang kecanduan narkoba dan ingin sembuh.

“Akhir-akhir ini banyak yang nge-DM gue, Mas Bimbim gue nyerah nih (pingin sembuh, red)!” kata Bimbim.

Mengalunlah lagu bertajuk Samber Gledek Album PLUR 2004. Lagu dengan irama blues kental mengalun apik. Perpaduan gitar Ridho dan Abdee harmoni saling sahut.