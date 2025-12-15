Viral Isu Harimau Semarang Zoo Dijual, Benarkah?

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Isu dugaan penjualan harimau di Semarang Zoo sedang ramai diperbincangkan di media sosial (medsos).

Berdasarkan informasi yang beredar, jumlah koleksi harimau di kebun binatang milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota Semarang itu kini disebut tinggal empat ekor.

Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang Samsul Bahri enggan banyak berkomentar terkait isu tersebut.

Dia menyatakan bahwa pengelolaan dan operasional Semarang Zoo sepenuhnya menjadi kewenangan BUMD, bukan dinas yang dipimpinnya.

“Kalau kami masuk ke sana, tidak bisa, karena itu sudah menjadi ranah BUMD,” ujarnya, belum lama ini.

Samsul pernah terlibat dalam pengurusan manajemen Semarang Zoo pada 2017. Menurut dia, pengembangan kebun binatang idealnya berpegang pada tiga konsep utama, yakni konservasi, edukasi, dan rekreasi.

“Bagaimana hewan diberi pakan yang layak, perawatan kesehatan termasuk obat-obatan, ada unsur edukasi, dan tentu juga rekreasi,” katanya.

Dia juga mengakui adanya penurunan jumlah kunjungan wisatawan, tidak hanya di Semarang Zoo, tetapi juga di objek wisata lain seperti Taman Lele.