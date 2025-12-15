ESDM Jateng Luncurkan Chatbot AI iPUBLIK, Permudah Akses Informasi Publik

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah (ESDM Jateng) meluncurkan inovasi layanan informasi publik berbasis kecerdasan artifisial (AI) bernama Chatbot iPUBLIK ESDM.

Layanan ini dirancang untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi seputar perizinan serta sektor energi dan sumber daya mineral di Jawa Tengah.

Melalui chatbot tersebut, masyarakat dapat mengajukan pertanyaan secara langsung dengan cara membuka laman resmi esdm.jatengprov.go.id, kemudian mengklik ikon pesan yang tersedia.

Selanjutnya, pengguna dapat berinteraksi dan memperoleh jawaban secara otomatis dan real time.

Kepala Dinas ESDM Jateng Agus Sugiharto mengatakan peluncuran iPUBLIK ESDM merupakan bagian dari upaya mendorong inovasi di lingkungan instansinya, khususnya dalam pemanfaatan teknologi digital dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

“Gagasan dan pengembangan iPUBLIK ESDM ini datang dari Ika Haryanti Subyakto yang berinisiatif memangkas alur birokrasi yang panjang serta memastikan keterbukaan dan transparansi informasi kepada masyarakat,” ujar Agus, Senin (15/12).

Menurutnya, iPUBLIK ESDM mengusung layanan informasi publik berbasis AI yang mampu merespons berbagai pertanyaan dan permintaan informasi terkait sektor ESDM secara cepat dan akurat.

“Inovasi ini menegaskan komitmen Dinas ESDM dalam mengadopsi teknologi mutakhir guna mewujudkan birokrasi yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik,” katanya.