Rendah Iritasi & Cocok Semua Kulit, Brand Korea XE LHA Resmi Beredar di Pasar Indonesia

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Korea Selatan kian mengukuhkan diri sebagai kiblat gaya hidup dan kecantikan di Indonesia. Produk perawatan kulit asal Negeri Ginseng makin diminati, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tampil sehat dan estetis.

Namun, pemilihan produk yang tepat tetap menjadi kunci agar hasil perawatan maksimal.

Salah satu brand skincare dan kosmetik medis asal Korea Selatan yang kini resmi hadir di Indonesia adalah XE LHA. Merek global medical cosmetic tersebut meluncurkan produknya secara resmi pada 13 Desember 2025 di The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan.

Peluncuran ini digelar oleh GMI MEDICAL selaku distributor resmi XE LHA di Indonesia, dengan dukungan AHJA C&M (Aurora) sebagai agen penjualan resmi.

Sekitar 250 dokter klinik kecantikan, dokter spesialis kulit, serta pelaku industri estetika medis menghadiri acara tersebut, yang disebut-sebut sebagai salah satu event medical aesthetic terbesar yang pernah diselenggarakan di Jakarta.

Sorotan utama dalam acara ini adalah kepastian legalitas produk XE LHA. Seluruh produk unggulan XE LHA telah menuntaskan proses perizinan resmi di Indonesia, sehingga siap dipasarkan secara legal dan berkelanjutan. Langkah ini menandai keseriusan XE LHA dalam menggarap pasar Indonesia.

Sesi ilmiah utama menghadirkan Dr. Chun, dokter spesialis dermatologi asal Korea Selatan, yang memaparkan pengalaman klinis penggunaan produk XE LHA.

Dalam presentasinya, Dr. Chun menjelaskan pendekatan skin rejuvenation dengan fokus pada perbaikan tekstur dan tone kulit melalui metode peeling dengan tingkat iritasi rendah.