Polisi Ungkap Keramaian Jateng Selama Nataru, Ini Skema Pengamanan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) di Jawa Tengah (Jateng) diperkirakan menjadi salah satu periode dengan tingkat mobilitas dan keramaian tertinggi.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto mengatakan siap mengamankan rangkaian Nataru melalui Operasi Lilin Candi 2025 yang digelar mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026.

“Operasi Lilin 2025 kami dari Polda Jawa Tengah sudah mempersiapkan, khususnya dari Biro Operasi yang mengorkestrasi seluruh kegiatan kepolisian. Ini adalah operasi terpusat yang dikendalikan oleh Mabes Polri,” ujar Kombes Artanto, Selasa (16/12).

Dia menjelaskan fokus utama Operasi Lilin adalah pengamanan perayaan Natal, pengamanan arus mudik dan balik, serta aktivitas masyarakat di lokasi wisata.

Termasuk seluruh potensi keramaian telah menjadi atensi sejak awal, termasuk kesiapan personel dan sarana prasarana.

Kombes Artanto menyebut pengamanan akan difokuskan pada berbagai jalur strategis, mulai dari jalur laut, jalur tol, hingga jalur arteri. Di Jateng sendiri terdapat sejumlah jalur utama yang menjadi perhatian, seperti jalur Pantura, jalur Tengah, jalur Selatan, hingga jalur Selatan-selatan.

“Semua ini sudah menjadi atensi dan kami telah mulai mempersiapkan personel yang akan dilibatkan,” katanya.

Selain lalu lintas, pengamanan ibadah umat Nasrani juga menjadi fokus utama. Pihaknya memastikan seluruh rangkaian ibadah dan perayaan Natal dapat berlangsung aman dan khidmat, seiring meningkatnya aktivitas masyarakat yang berlibur di berbagai destinasi wisata.