Begini Cara Yayasan Wakaf Wahyu Alam Rahardja-Immoderma Semarang Perkuat Pendidikan Alquran

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Suasana riuh ceria bercampur khidmat mewarnai Fun & Play Playground Louis Kienne Pemuda, Kota Semarang, Minggu (14/12).

Lebih dari 50 santri TPQ Khairunnisa tampil percaya diri mengikuti Imtihan atau ujian akhir pembelajaran Alquran, yang digelar Yayasan Wakaf Wahyu Alam Rahardja bersama Immoderma Semarang.

Sekitar 100 orang tua dan pendamping turut hadir menyaksikan secara langsung proses evaluasi pembelajaran sekaligus perayaan capaian para santri selama satu tahun terakhir.

Imtihan menjadi momen penting bagi TPQ Khairunnisa. Selain sebagai sarana evaluasi pembelajaran Alquran, kegiatan ini juga menjadi ruang apresiasi atas proses panjang para santri dalam mengenal, mencintai, dan mengamalkan nilai-nilai Alquran sejak usia dini.

Dalam rangkaian acara, para santri menampilkan hafalan ayat-ayat Alquran, doa-doa harian, bacaan tartil, hingga pertunjukan islami yang mencerminkan akhlak Qurani.

Penampilan tersebut menunjukkan perkembangan kemampuan membaca Alquran sekaligus meningkatnya kepercayaan diri anak-anak di hadapan orang tua dan pendamping.

Perwakilan Yayasan Wakaf Wahyu Alam Rahardja Wahyu Alam Rahardja menegaskan bahwa Imtihan tidak dimaknai semata sebagai ujian akademik.

“Imtihan ini bukan sekadar ujian, tetapi perayaan atas tumbuhnya kecintaan anak-anak terhadap Alquran. Kami ingin membentuk generasi yang kuat ilmunya, lembut hatinya, dan baik akhlaknya,” ujar Wahyu, Selasa (16/12).