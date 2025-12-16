Isu Penjualan Harimau di Semarang Zoo Mencuat, Pemkot Lakukan Penelusuran

JPNN.com

Selasa, 16 Desember 2025 – 19:00 WIB
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti. Foto: Wisnu Indra Kusuma/JPNN

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang merespons isu dugaan penjualan harimau di Semarang Zoo yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial (medsos).

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan telah menurunkan tim untuk mengecek langsung kondisi di lapangan, termasuk menelusuri dugaan adanya transaksi jual beli satwa dilindungi tersebut.

“Kami sedang melakukan investigasi. Kemarin saya minta Asisten II untuk melihat langsung, apakah benar dijual atau ditukar dengan satwa lainnya,” kata Agustina di Balai Kota Semarang, Selasa (16/12).

Agustina menyebut Pemkot Semarang akan bersikap transparan dalam mengusut isu yang beredar.

Dia juga mengimbau masyarakat agar tidak serta-merta mempercayai informasi di media sosial sebelum ada kejelasan.

“Isunya masih simpang siur. Bisa saja itu bentuk kerja sama dengan pihak lain melalui pertukaran satwa. Saya sudah minta tim untuk turun langsung,” ujarnya.

Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kota Semarang Hernowo Budi Luhur menyampaikan masih melakukan pendalaman terkait isu tersebut.

Saat ini, dia tengah mempelajari dokumen yang diserahkan manajemen Kebun Binatang Mangkang itu.

Isu dugaan penjualan harimau di Semarang Zoo ramai di media sosial. Pemkot Semarang turun tangan, menurunkan tim investigasi dan menjanjikan hasilnya diumumkan
