Warga Semarang Bercerita Momen Penangkapan Resbob, Ternyata Bersembunyi di Kafe

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Keberadaan YouTuber Adimas Firdaus alias Resbob terpantau warga sehari sebelum ditangkap aparat kepolisian di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Resbob diketahui sempat beraktivitas dan bermalam di sebuah kafe di Jalan Pramuka, Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Sejumlah warga sekitar mengaku melihat langsung Resbob sejak Minggu hingga Senin siang. Satu di antaranya Mbah Yan, tukang parkir di sekitar kafe tempat Resbob sempat bermalam.

Menurut Mbah Yan, Resbob datang ke lokasi tersebut dan menginap selama satu malam sebelum akhirnya dijemput aparat kepolisian pada Senin (15/12) siang.

“Dia sempat menginap semalam di sini, lalu siangnya dijemput. Yang datang itu bukan temannya, tetapi orang-orang muda. Setelah tahu beritanya, sepertinya intel dari Jawa Barat,” ujar Mbah Yan saat ditemui di lokasi, Selasa (16/12).

Mbah Yan menyebut proses penjemputan berlangsung cukup ramai. Namun, dia mengaku tidak mengetahui secara pasti kendaraan yang digunakan aparat saat membawa Resbob.

“Yang datang lebih dari satu orang, sekitar tiga orang. Ramai, tetapi tidak ada keributan,” katanya.

Sementara itu, Kapolsek Banyumanik Kompol Hengky Prasetyo menyebut adanya penangkapan Resbob di sebuah kafe yang berlokasi di Jalan Pramuka.