Semarang 10K Sukses Digelar, Memacu Sport Tourism Ibu Kota Jateng

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Ajang lari Semarang 10K 2025 sukses digelar, Minggu (14/12). Event olahraga berskala nasional ini diikuti sekitar 2.760 pelari dari berbagai daerah di Indonesia serta peserta mancanegara, dan berlangsung meriah sejak pagi hari.

Kegiatan tersebut mendapat dukungan berbagai pihak, termasuk bank bjb sebagai mitra perbankan. Semarang 10K menjadi bagian dari upaya mendorong sport tourism sekaligus menggerakkan perekonomian Kota Semarang.

Sejak pagi, ribuan peserta memadati area start dan menyusuri rute lomba yang melintasi kawasan Little Netherlands hingga pusat Kota Semarang.

Rute ini melewati sejumlah ikon bersejarah yang menghadirkan pengalaman berlari di tengah kawasan bernilai historis, sekaligus menjadi daya tarik utama Semarang 10K.

Pembukaan lomba ditandai dengan prosesi pengibaran bendera start oleh Direktur Bisnis Harian Kompas Lukminto Wibowo, Direktur Pengganti Direktur Utama bank bjb Ayi Subarna, Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Nunung Suhartini, serta Direktur Keuangan bank bjb Hana Dartiwan.

Para peserta kemudian dilepas untuk menempuh rute bertema “Own The Game”, yang merefleksikan karakter serta sejarah Kota Semarang.

Rute Semarang 10K dikenal memiliki jalur yang relatif datar dan steril, sehingga banyak pelari mampu mencatatkan personal best.

Penyelenggaraan lomba juga berlangsung lancar dengan dukungan pengamanan rute, titik hidrasi, serta panduan arah yang memadai. Antusiasme warga di sepanjang jalur lomba turut menambah semarak suasana.