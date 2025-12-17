159 Ribu Penumpang Diprediksi Melintas di Bandara Ahmad Yani Selama Nataru

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang memprediksi lonjakan jumlah penumpang dan pergerakan pesawat selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Pada musim Nataru kali ini, bandara itu diperkirakan melayani 159.646 penumpang atau meningkat 4,5 persen dibandingkan periode Nataru tahun lalu.

Selain itu, pergerakan pesawat diproyeksikan naik sebesar 5,6 persen dengan total 1.333 pergerakan selama periode tersebut.

Untuk mengantisipasi peningkatan permintaan, Bandara Ahmad Yani juga menerima pengajuan sebanyak 42 penerbangan tambahan (extra flight) dari maskapai Citilink untuk rute Jakarta-Semarang dan Semarang-Jakarta.

Puncak arus penumpang Natal diperkirakan terjadi pada 20 Desember 2025 dengan jumlah 9.746 penumpang.

Sementara puncak arus penumpang Tahun Baru diprediksi berlangsung pada 29 Desember 2025 dengan 8.099 penumpang.

"Adapun puncak arus balik penumpang diperkirakan terjadi pada Sabtu, 3 Januari 2026 dengan 7.184 penumpang," kata General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang Sulistyo Yulianto dikonfirmasi, Selasa (16/12).

Sulistyo menyatakan kesiapan penuh dalam mengantisipasi peningkatan lalu lintas penerbangan selama periode Nataru. Kesiapan itu mencakup infrastruktur, fasilitas, serta penyiagaan personel bandara secara optimal.