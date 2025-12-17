Bus Wisata Terguling di Turunan Tergo Kudus, 50 Penumpang Selamat

jateng.jpnn.com, KUDUS - Sebuah bus wisata yang mengangkut rombongan peziarah terguling saat melintasi jalur turunan Desa Tergo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Selasa (16/12).

Seluruh penumpang dalam peristiwa tersebut dilaporkan selamat.

Bus wisata tersebut diketahui berangkat dari Terminal Wisata Sunan Muria sebelum mengalami kecelakaan di jalur yang dikenal rawan.

Berdasarkan keterangan awal kepolisian, kecelakaan diduga dipicu gangguan pada sistem pengereman.

KBO Satlantas Polres Kudus Iptu M. Zubaidi menjelaskan saat melintasi turunan, pengemudi diduga kehilangan kendali karena rem tidak berfungsi optimal.

“Bus menghantam pembatas jalan dan terguling ke lahan kosong di sisi jalan. Ada sekitar 50 penumpang, seluruhnya selamat meski sempat mengalami syok,” ujar Zubaidi.

Petugas dari Pamapta Polres Kudus, Polsek Dawe, dan Satlantas Polres Kudus segera mendatangi lokasi untuk mengamankan tempat kejadian perkara (TKP), mengevakuasi penumpang, serta mengatur arus lalu lintas. Proses evakuasi juga dibantu warga sekitar.

Sejumlah penumpang yang mengalami luka ringan dan trauma dievakuasi ke Masjid Al Ghozali serta rumah warga terdekat untuk mendapatkan penanganan awal. Selanjutnya, seluruh korban menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim Sidokkes Polres Kudus.