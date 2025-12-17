Lenovo Legion Monitor Gen 10 Jadi Senjata Baru Gamer dan Kreator, Cek Keunggulannya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Layar kini tak lagi sekadar alat bantu. Di tangan gamer, kreator, hingga desainer profesional, monitor telah menjelma menjadi pusat pengalaman, baik di tempat hiburan, kompetisi, maupun produktivitas bertemu dalam satu bidang pandang. Membaca arah zaman itu, Lenovo resmi menghadirkan Legion Monitor & Legion Pro Monitor Gen 10 Series ke pasar Indonesia.

Diluncurkan di Jakarta, Rabu (17/12), seri terbaru Lenovo Legion ini dirancang untuk menjawab kebutuhan yang kian beragam, dari gamer kompetitif yang menuntut kecepatan ekstrem, hingga kreator visual yang membutuhkan presisi warna tingkat tinggi dalam setiap detail karya.

Tren global pun mengafirmasi kebutuhan tersebut. Pasar monitor berperforma tinggi dengan refresh rate 240Hz diproyeksikan menembus nilai USD 7 miliar dengan pertumbuhan 13,7 persen CAGR pada 2025-2033. Angka ini menegaskan bahwa monitor kini bukan lagi perangkat pelengkap, melainkan bagian penting dari gaya hidup digital modern.

Lenovo Legion Monitor Gen 10 Series hadir dalam dua varian utama, yakni Legion Pro Monitor dan Legion Monitor. Keduanya mengusung semangat Reach Your Impossible, dengan fokus pada performa tinggi dan fleksibilitas penggunaan.

Legion Pro Monitor diposisikan untuk gamer kompetitif, kreator profesional, serta desainer yang membutuhkan performa tanpa kompromi. Sementara Legion Monitor menyasar pengguna yang menginginkan keseimbangan antara performa, kualitas visual, dan kenyamanan penggunaan harian.

“Lenovo Legion Monitor & Legion Pro Monitor Gen 10 Series hadir bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan gamer yang menuntut performa tinggi, tetapi juga untuk mendukung kreator dan desainer yang membutuhkan presisi visual dalam setiap karya,” ujar Melton Ciputra selaku Consumer Product Lead Lenovo Indonesia.

Baca Juga: Lenovo dan Ducati Corse Wujudkan Performa Juara Dunia Melalui Kecerdasan Data

Menurutnya, layar bukan sekadar media tampilan, melainkan jendela menuju pengalaman yang lebih imersif dan produktif. Teknologi OLED UHD di seri Pro, refresh rate hingga 320Hz, serta akurasi warna yang konsisten menjadi fondasi utama seri ini.

Kecepatan yang Menentukan Kemenangan