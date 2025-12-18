Pegawai PN Boyolali Hilang Sejak Senin, Keluarga Lapor Polisi

jateng.jpnn.com, BOYOLALI - Pegawai Pengadilan Negeri (PN) Boyolali bernama Dede Adrian Sagala dilaporkan hilang sejak Senin, 15 Desember 2025. Hingga kini, keberadaannya masih dalam pencarian.

Berdasarkan informasi yang dihimpun JPNN.com, Dede terakhir kali diketahui meninggalkan indekosnya di wilayah Boyolali pada Senin pagi sekitar pukul 07.00 WIB.

Karena tak kunjung ada kabar, pihak keluarga kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Boyolali.

Kapolres Boyolali AKBP Rosyid Hartanto menyebut telah menerima laporan dan langsung melakukan upaya pencarian.

“Iya, saat ini masih dalam proses pencarian dan diperkirakan yang bersangkutan masih berada di wilayah Boyolali,” ujar Rosyid dikonfirmasi, Kamis (18/12).

AKBP Rosyid menyebut berdasarkan informasi yang diterimanya, Dede belakangan memang tidak masuk kerja.

“Informasinya, yang bersangkutan (Dede, red) sudah beberapa kali tidak masuk kantor dengan alasan sakit,” ujarnya.

Selain melakukan pencarian, Rosyid juga mengimbau masyarakat maupun keluarga untuk segera melapor apabila mengetahui informasi terkait keberadaan Dede.