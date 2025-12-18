Libur Nataru, Naik Kereta Dapat Diskon 30 Persen sampai Januari

jateng.jpnn.com, SEMARANG - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 4 Semarang resmi memasuki masa siaga angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) dengan menggelar apel kesiapan di Stasiun Semarang Tawang, Kamis (18/12).

Apel tersebut sekaligus menandai dimulainya posko angkutan Nataru yang berlangsung selama 18 hari, terhitung sejak 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

Kepala KAI Daop 4 Semarang Suharjono mengatakan telah menyiapkan sejumlah langkah strategis guna memastikan keselamatan, keamanan, serta kenyamanan penumpang selama periode libur akhir tahun.

Berbagai upaya dilakukan, mulai dari perbaikan fasilitas stasiun, pengecekan jalur lintasan kereta api, antisipasi potensi bencana, hingga pemberian program diskon tiket.

“Untuk mendukung minat masyarakat, kami memberikan diskon sebesar 30 persen untuk kereta api ekonomi komersial yang berlaku mulai 18 Desember 2025 sampai 4 Januari 2026,” ujar pria yang akrab disapa Harjono itu.

Dia menjelaskan KAI Daop 4 Semarang telah melakukan ramp check menyeluruh terhadap sarana dan prasarana perkeretaapian.

Pemeriksaan difokuskan pada aspek keselamatan, terutama di daerah-daerah yang rawan banjir.

Tercatat terdapat 20 titik yang menjadi perhatian khusus dan telah dimitigasi berdasarkan potensi banjir seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.