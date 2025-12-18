Dukung Kualitas PAUD di Demak, Andhika Pangarso Serahkan Bantuan CSR BRI Senilai Rp23 Juta

jateng.jpnn.com, DEMAK - Anggota DPR RI Andhika Satya Wasistho Pangarso menunjukkan perhatiannya terhadap dunia pendidikan. Dalam kunjungan kerjannya, dia menyalurkan bantuan CSR BRI berupa Alat Permainan Edukatif (APE) dan alat elektronik senilai Rp 23 juta ke PAUD KB Permata Bunda di Desa Donorejo, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Kamis (18/12/2025).

"Lembaga pendidikan sangat memerlukan perhatian, makanya kami sentuh dengan bantuan ini untuk meningkatkan kualitas pendidikannya," kata legislator Dapil Jateng II yang meliputi Demak, Kudus, dan Jepara itu.

Selain APE berupa balok susun, puzzle, mainan mencocokkan, dan lainnya, terdapat juga bantuan berupa smart TV, hingga proyektor. Andhika berharap, bantuan ini dapat menunjang kegiatan belajar mengajar (KBM), dan mampu meningkatkan minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di PAUD tersebut.

"Jadi memang ada alat-alat elektronik berupa smart TV dan proyektor, itu juga bagian untuk menunjang pendidikan agar proses KBM bisa lebih maksimal," ujarnya.

Selain menyalurkan bantuan, Andhika juga menyerap aspirasi dari para wali murid yang hadir. "Saya mohon ini tidak dilihat dinilainya, tetapi dijadikan sarana komunikasi dengan kami," tuturnya.

Kepala PAUD KB Permata Bunda, Ani Kusniatun, mengaku senang atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, salah satu jenjang pendidikan anak yang paling menentukan adalah usia 4-6 tahun. Saat ini, terdapat 28 anak-anak yang belajar di PAUD tersebut.

"Jadi alat penunjang belajar anak ini sangat bermanfaat sekali untuk tumbuh kembang anak, pembelajaran juga makin variatif," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Donorejo, Sokip, mengatakan kerja sama dengan pihak luar desa saat ini sangat diperlukan untuk pembangunan, termasuk juga dengan DPR RI.